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Происшествия

Ветерана войны убили в Сибири накануне Дня Победы

В Омской области жителя одной из деревень подозревают в убийстве 96-летнего пенсионера, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел 7 мая 2020 года в поселке Тевриз. Тело мужчины обнаружили родственники.

«Вечером 6 мая 65-летний подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру», — рассказали в ведомстве.

От полученных ранений ветеран скончался на месте. Его знакомый скрылся, но его оперативно задержали.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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