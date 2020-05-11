Ветерана войны убили в Сибири накануне Дня Победы

Инцидент произошел 7 мая 2020 года в поселке Тевриз. Тело мужчины обнаружили родственники.
«Вечером 6 мая 65-летний подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру», — рассказали в ведомстве.
От полученных ранений ветеран скончался на месте. Его знакомый скрылся, но его оперативно задержали.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.