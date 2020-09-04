Выброшенный плавдок, поваленные деревья и закрытые мосты. На Дальнем Востоке разбушевался смертельный тайфун

В результате тайфуна «Майсак» в Приморье погибли три человека.

ЧП произошло, когда плавкран «Черноморец-34» выбросило на отмель в Уссурийском заливе. В одном из районов на мужчину упало дерево, он погиб, передает РИА Новости.

От стихии пострадали 55 человек. Семь человек прооперировали. Но в основном у приморцев ушибы.

Во Владивостоке из-за ураганного ветра с морского причала в бухте Улисс сорвало плавучий док. Его понесло на корабли и подводную лодку. Выяснилось, что оказался плавдок был плохо закреплен, вследствие чего из-за удара стихии он оторвался от причальной стенки, сообщает primamedia в своем Instagram.

«После отрыва док направился к месту базирования кораблей Тихоокеанского флота во Владивостоке. Далее он совершил навал на оконечность одного из причалов, вследствие чего был незначительно поврежден причал», — говорится в сообщении агентства.

Во время разгула стихии более 150 тыс. человек остались без света. В ряде районов был введен режим ЧС.

Максимальные порывы ветра достигали 40,6 м/с, что приравнивается к оценке «ураган». Из-за тайфуна мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский были закрыты, пишет bfm.ru.

Сейчас тайфун потерял силу, стал внетропическим циклоном и ушел на север Китая.