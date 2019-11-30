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Происшествия

Видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache попало в Сеть

Видео, на котором запечатлено уничтожение американского вертолета AH-64 Apache, опубликовал в сети пользователь twitter @LastDef.

Вертолет Apache.
Вертолет Apache.
wikimedia.org.

На кадрах можно увидеть, как летательный аппарат падает после попадания ракеты.

Как передает РИА Новости, предположительно, атаку с помощью советского зенитного ракетного комплекса «Оса» на вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии осуществили йеменские хуситы.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» был принят на вооружение в 1971 году. Он создан для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Apache — американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов.

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