Видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache попало в Сеть

Видео, на котором запечатлено уничтожение американского вертолета AH-64 Apache, опубликовал в сети пользователь twitter @LastDef.

На кадрах можно увидеть, как летательный аппарат падает после попадания ракеты.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) 29 ноября 2019 г.

Как передает РИА Новости, предположительно, атаку с помощью советского зенитного ракетного комплекса «Оса» на вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии осуществили йеменские хуситы.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» был принят на вооружение в 1971 году. Он создан для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Apache — американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов.