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Происшествия

В алтайском селе ребенка раздели и выгнали на мороз

В соцсетях опубликовали издевательские методы воспитания детей в семье из села Селезнево Шелаболихинского района. Ребенка абсолютно без одежды выгнали на мороз. По данному сообщению уже проводят проверку.

Морозы.
Морозы.
Анна Зайкова

Местная жительница услышала плач ребенка, зашла в ограду и увидела голого и босого мальчика. Она начала вести съемку на телефон и спрашивать у ребенка, где родители.

По словам сельчан, в семье трое детей и уже дважды их забирали, но вновь они оказывались у матери, пишет Barnaul22.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным проверить информацию об этом случае.

Прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также исполнению обязанностей по воспитанию родителями ребенка.

По сообщению начал проверку и Следственный комитет. Известно, что детей из семьи изъяли и с ними все в порядке.

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