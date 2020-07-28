Видео с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге появилось в сети

Как передает РИА Новости, столкновение случилось на станции Купчинская Октябрьской железной дороги. В результате ЧП с рельсов сошли три локомотива и пустой вагон.
На видео с места происшествия запечатлены погнувшиеся рельсы и смятый вагон.
По данным МЧС, в результате инцидента госпитализирован один человек. Это машинист одного из локомотивов. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.
Отмечается, что происшествие не повлияло на график пассажирских поездов, их пустили по резервному маршруту.