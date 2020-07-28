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28 июля
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Происшествия

Видео с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге появилось в сети

Столкновение двух электровозов произошло в Санкт-Петербурге 28 июля. В результате инцидента пострадал один человек.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Как передает РИА Новости, столкновение случилось на станции Купчинская Октябрьской железной дороги. В результате ЧП с рельсов сошли три локомотива и пустой вагон.

На видео с места происшествия запечатлены погнувшиеся рельсы и смятый вагон.

По данным МЧС, в результате инцидента госпитализирован один человек. Это машинист одного из локомотивов. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Отмечается, что происшествие не повлияло на график пассажирских поездов, их пустили по резервному маршруту.

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