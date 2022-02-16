«Выгодно» инвестировала. На Алтае женщина перечислила мошенникам больше миллиона рублей

Жительница Рубцовска перевела мошенникам более миллиона рублей, сообщается на сайте регионального МВД . С соответствующим заявлением она обратилась в полицию.

В сентябре женщина увидела в соцсетях объявление газодобывающей компании. В нем предлагалось стать партнером «корпорации» и получать доход.

Рубцовчанка заинтересовалась предложением и оставила заявку на сайте-дублере. Дальше ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником компании. Он отправил потерпевший ссылку на якобы личный кабинет, где должны отражаться начисленные суммы и получаемый доход.

Женщина следовала инструкциям злоумышленников и несколько месяцев переводила деньги на счета и банковские карты.

В декабре она перестала получать сообщения от газодобывающей компании, а доступ в личный кабинет ей заблокировали.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности мошенников.