Вылетевший из Новосибирска самолет S7 совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки

Во время полета почувствовала себя плохо женщина возрастом около 50 лет. Она скончалась еще до приземления рейса в Братске.
В S7 пока не комментировали данную ситуацию, пишет polit.ru.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту «помяли» пассажирский лайнер авиакомпании S7 Airlines. Во время осмотра воздушного судна, которое прилетело в Москву из Красноярска, стремянка поцарапала носовую часть лайнера, а также оставила вмятину.
ЗАО «Группа компаний С7» — крупнейший частный перевозчик в России. S7 владеет 89,9% акций авиакомпании «Сибирь» и 100% — «Глобуса». Обе выполняют полеты под брендом S7 Airlines.