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Происшествия

Вылетевший из Новосибирска самолет S7 совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки

Выполнявший рейс Новосибирск — Якутск самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска Иркутской области. Причиной стало плохое самочувствие пассажира, сообщает «Интерфакс».

Самолет.
Самолет.
Олег Богданов

Во время полета почувствовала себя плохо женщина возрастом около 50 лет. Она скончалась еще до приземления рейса в Братске.

В S7 пока не комментировали данную ситуацию, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту «помяли» пассажирский лайнер авиакомпании S7 Airlines. Во время осмотра воздушного судна, которое прилетело в Москву из Красноярска, стремянка поцарапала носовую часть лайнера, а также оставила вмятину.

ЗАО «Группа компаний С7» — крупнейший частный перевозчик в России. S7 владеет 89,9% акций авиакомпании «Сибирь» и 100% — «Глобуса». Обе выполняют полеты под брендом S7 Airlines.

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