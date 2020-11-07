Виноват, но не виноват. Водителя автобуса в Барнауле поймали за езду без маски, но дело прекратили

Сначала дело прекратили…
Тот факт, что водитель Г. управлял автобусом, не надев защитную маску, выявил сотрудник полиции. Протокол направили в Центральный райсуд Барнаула, который, однако, не усмотрел состава правонарушения.
Дело было летом, в то время действовал указ губернатора в майской редакции. Полиция составляя протокол, сослалась на эту редакцию.
Однако судья счел, что требования указа от 8 мая 2020 года № 77 распространяются только на посетителей предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптек.
А использование средств защиты на транспорте регулирует другой документ — постановлением Главного государственного санврача по краю от 27 апреля 2020 года № 641. И судья прекратил дело.
…А потом нашли вину
Барнаульская полиция подала жалобу в краевой суд, и там поправили судью предыдущей инстанции. Постановление № 641 к этому моменту уже не действовало. А майский указ губернатора распространяется на всех граждан при их нахождении в общественных местах, отметил судья краевого суда.
Водителя признали виновным. Однако к моменту рассмотрения дела срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП (три месяца со дня его совершения) истек. Поэтому привлекать его к ответственности не стали.
Сколько «весит» штраф
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Источник: ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.