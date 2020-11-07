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Виноват, но не виноват. Водителя автобуса в Барнауле поймали за езду без маски, но дело прекратили

Алтайский краевой суд 27 октября признал виновным в административном правонарушении водителя барнаульского автобуса, ехавшего без маски. Но за нарушение ему ничего не будет.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

Сначала дело прекратили…

Тот факт, что водитель Г. управлял автобусом, не надев защитную маску, выявил сотрудник полиции. Протокол направили в Центральный райсуд Барнаула, который, однако, не усмотрел состава правонарушения.

Дело было летом, в то время действовал указ губернатора в майской редакции. Полиция составляя протокол, сослалась на эту редакцию.

Однако судья счел, что требования указа от 8 мая 2020 года № 77 распространяются только на посетителей предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптек.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

А использование средств защиты на транспорте регулирует другой документ — постановлением Главного государственного санврача по краю от 27 апреля 2020 года № 641. И судья прекратил дело.

…А потом нашли вину

Барнаульская полиция подала жалобу в краевой суд, и там поправили судью предыдущей инстанции. Постановление № 641 к этому моменту уже не действовало. А майский указ губернатора распространяется на всех граждан при их нахождении в общественных местах, отметил судья краевого суда.

Водителя признали виновным. Однако к моменту рассмотрения дела срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП (три месяца со дня его совершения) истек. Поэтому привлекать его к ответственности не стали.

Автобус.
Автобус.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Сколько «весит» штраф

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Источник: ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

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