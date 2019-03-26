Виновных в смерти подростка на Алтае наказали условным сроком и штрафом

26 июня 2017 года подросток из Михайловского района отдыхал в комплексе «Моховое». Он не умел хорошо плавать, но ему удалось оказаться на глубоком участке озера. За ребенком должен быть следить матрос-спасатель, но его не было на рабочем месте. На опасной глубине юноша утонул.
В ходе расследования следствие установило нарушения в деятельности директора комплекса. Он утвердил график работы матросов-спасателей, при котором второй сотрудник отсутствовал на посту. Руководителю суд назначил штраф в 400 тысяч рублей.
Спасатель получил три года лишения свободы условно.