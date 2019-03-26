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Происшествия

Виновных в смерти подростка на Алтае наказали условным сроком и штрафом

Суд наказал виновных в смерти 15-летнего подростка на территории культурно-оздоровительного комплекса «Моховое» в Ключевском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

26 июня 2017 года подросток из Михайловского района отдыхал в комплексе «Моховое». Он не умел хорошо плавать, но ему удалось оказаться на глубоком участке озера. За ребенком должен быть следить матрос-спасатель, но его не было на рабочем месте. На опасной глубине юноша утонул.

В ходе расследования следствие установило нарушения в деятельности директора комплекса. Он утвердил график работы матросов-спасателей, при котором второй сотрудник отсутствовал на посту. Руководителю суд назначил штраф в 400 тысяч рублей.

Спасатель получил три года лишения свободы условно.

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