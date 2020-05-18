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Происшествия

Онлайн-суд. Виновного в смерти девушки на переходе в Красноярске определяют голосованием

В Красноярске в воскресенье поздно вечером, 17 мая, на перекрестке насмерть сбили пешехода, ДТП попало на камеру уличного наблюдения, пишет «Проспект Мира».

Смертельное ДТП в Красноярске.
Смертельное ДТП в Красноярске.
кадр из видео.

На кадрах видно, как пешеход идет по зебре, замечает несущийся автомобиль и пытается перебежать дорогу, но его сбивают.

Как уточнили в местной ГИБДД, женщина скончалась на месте. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора, сбил ее водитель «Лады Приора», он был трезв.

В паблике «ЧП Красноярск» посчитали скорость автомобиля в момент ДТП — не менее 120 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

«По нашим скромным подсчетам скорость автомобиля в ночном ДТП на Дубровинского была не меньше 120 км/ч. При разрешенных 60-ти. Давайте ответим на очень простой вопрос: кто виноват в смерти пешехода? Не в ДТП, а именно в смерти пешехода!» — обратились в паблике к жителям города.

Есть два варианта: автомобиль и пешеход. На данный момент вину водителя признали почти 70% проголосовавших — более двух тысяч человек.

Кстати, в паблике также можно найти момент ДТП, попавший на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего за «Приорой» — после удара женщину подбросило на несколько метров.

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