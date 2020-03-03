Выросло число краж бонусов со скидочных карт

Число попыток списания накопленных баллов от покупок со скидочных карт или из личных кабинетов на сайтах увеличилось в России в разы в 2019 году.

Эта цифра может достигать нескольких тысяч в месяц, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Инфосистемы Джет», «Деловой России» и торговой сети «Магнит».

Программы лояльности оцениваются в примерно 50 млрд рублей. <Бонусная программа помогает списать в некоторых магазинах до 50% от покупки.>

В итоге доверие клиентов к таким опциям снижается, а розничные сети не досчитываются не менее 2−3 млн рублей ежемесячно, пишет bfm.ru.

При этом часто накопленные баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, имеющие доступ к информации о программах лояльности. Это происходит, если такие баллы долгое время остаются на карте.

Продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки, говорят эксперты.