«Выругался словом мужского рода». Как жители Алтайского края оскорбляли судей и что им за это было

Не постеснялся отца
За покушение на убийство жителя края Максима К. осудили на 6 лет. Когда краевой суд рассматривал жалобу его адвоката, он находился в СИЗО-1. Но в заседании участвовал — сидел в особом кабинете изолятора, откуда видел и слышал происходившее.
Как только судья сообщила, что приговор оставлен в силе, мужчина отпустил нецензурное выражение — не постеснялся даже присутствовавшего в зале отца. При этом матерное слово он употребил в единственном числе, хотя судей было трое. Рапорт об этом написал судебный пристав.
Заявил, что умысла не было
Дело возбудили по статье 297, часть 2 (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи), расследовали и передали в Центральный райсуд. Однако на суде мужчина заявил, что не признает вину, так как умысла оскорбить судью у него не было.
Он объяснил, что рассчитывал на смягчение приговора. Но услышав, что снисхождения не будет, «от отчаяния выругался в свой адрес словом мужского рода в единственном числе». А главное — он думал, что его никто не видит и не слышит, так как у него якобы погас экран.
Выражение мужского рода
Адвокат же утверждал, что К. ждал, когда закончится сеанс видеосвязи, чтобы выругаться, так сказать, самому себе, это было средством эмоциональной разрядки. Но из-за технической ошибки его негромко сказанное выражение было услышано.
В ходе прений адвокат углубился в смысловую часть нецензурного выражения. Он считал, что «при наличии в составе судебной коллегии большего количества женщин» было бы логично использовать слово женского рода. Поскольку это не так, сомнения должны трактоваться в пользу его подзащитного.
Но ничего не вышло.
Не свойственно вдруг материться
К делу привлекли экспертов. Один из них пришел к выводу, что «это выражение имеет неприличную форму» и «является вульгарно-просторечным», что недопустимо в условиях публичного общения. Другой — что оно содержит «лингвистические признаки унижения и неприличной формы».
Допросили потерпевших (судей) и свидетелей — все они подтвердили, что К. употребил грубое нецензурное выражение. Причем помощник судьи и судебный пристав утверждали, что выражение было произнесено во множественном числе и, стало быть, адресатом была коллегия из трех судей.
Интересно, что сотрудница СИЗО, давая показания, сказала, что заключенные нередко матерятся в ходе сеансов видеосвязи — они сами говорят, что недовольны решением суда, так как уверены — оно было готово до того, как их привели в кабинет для для видеосвязи.
В ходе суда заслушали и показания отца осужденного. Он заступился за сына, но на вопрос суда, нет ли у его потомка привычки неконтролируемо выражаться, ответил: ему не свойственно «встать среди ночи и вдруг начать материться». Судья трактовал это не в пользу осужденного.
Добавили 15 дней
Позицию адвоката судья назвал надуманной. А его предположение, что в адрес судей-женщин было бы логичнее услышать слово в женском роде, он отнес «к индивидуальному пониманию защитником традиций русского разговорного языка».
Сомнений в виновности мужчины у судьи не возникло. Ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ. А общий срок наказания (с учетом другого преступления) составил 6 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Центральный райсуд вынес обвинительный приговор в декабре 2020 года. В карточке суда указано, что приговор был изменен, однако сами изменения не указаны.
Добавили три месяца
Другой житель Алтайского края — Игорь М. — получил 5 лет колонии за незаконный сбыт наркотиков. Он тоже находился в специально оборудованном кабинете СИЗО № 1 — сидел напротив телемонитора. Краевой суд решал вопрос о продлении ему срока содержания под стражей. А услышав, что срок продлен, он разразился нецензурной бранью в адрес судьи.
Председательствующий сообщила, что это неприемлемо, что будет составлен рапорт, и она обратится с заявлением об оскорблении; секретарем все обстоятельства были занесены в протокол судебного заседания", — описывает ситуацию обвинительный приговор.
Вердикт суда: признать виновным по статье 297, часть 2. Назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. А с учетом приговора по другой статье общий срок ему увеличили до 5 лет 3 месяцев.
Приговор за оскорбление судьи вступил в силу в феврале 2021 года.
При сходных обстоятельствах
При весьма сходных обстоятельствах признали виновным за оскорбление судьи еще одного жителя — Дениса С. Сидел в СИЗО, слушал приговор, нецензурно оскорбил судью. Разница в том, что вину признал полностью. Итог — 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты. А с учетом другого преступления — 4 года строгого режима.
Еще один осужденный — бийчанин Виталий Б. — был признан виновным по первой части этой же статьи: неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства. Находясь в зале, он громко и нецензурно высказался в адрес прокурора, но затем признал вину и раскаялся.
Когда дело бийчанина о неуважении к суду рассматривала судья Бийского горсуда, прокурор заявила, что мужчина неоднократно демонстрировал неуважение к участникам процесса, оскорбляя не только прокурора, но и свидетеля.
Но раскаяние мужчины судья все же учел: наказание — обязательные работы сроком 240 (двести сорок) часов, а с учетом совершенных преступлений в колонии ему придется провести в колонии строгого режима 3 года 7 месяцев 20 дней.
Первое дело на родственников
На этом фоне дело на супругу и сына Сергея Демина отличается от других — возможно, оно будет первым случаем уголовного преследования родственников.
Напомним, о возбуждении на них уголовного дела сообщил краевой следственный комитет 14 сентября. Инцидент произошел в зале суда — после того, как зачитали приговор Демину, его супруга и сын матерными словами обвинили судью и прокурора в некомпетентности.
В следкоме сочли, что они совершили преступление по двум частям статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду»: ч. 1 — оскорбление участников судебного заседания, ч. 2 — оскорбление судьи. На момент публикации сообщения следкома они были подозреваемыми.
Чем грозит неуважение к суду (стать 297 УК РФ)
Часть 1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства.
- наказывается штрафом до 80 тыс. рублей
- или в размере зарплаты (дохода) осужденного за период до шести месяцев,
- либо обязательными работами на срок до 480 часов,
- либо арестом на срок до четырех месяцев.
Часть 2. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия.
- наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей
- или в размере зарплаты (дохода) осужденного за период до 18 месяцев
- либо обязательными работами на срок до 480 часов
- либо исправительными работами на срок до 2лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Источник: правовая база «Консультант плюс».