Против жены и сына осужденного за взятки бывшего вице-мэра Барнаула завели уголовное дело

Члены семьи Демина высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью. В СК расценивают это как неуважение к суду.
Проводятся следственные действия, в том числе назначены судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего.
Как ранее сообщалось, Ольга Демина и ее сын устроили скандал, матерными словами обвиняя судью и прокурора в некомпетентности. Это попало на видео, снятое журналистами телеканала «Толк».
Сергея Демина приговорили к 9 годам и оштрафовали на 15 млн рублей за получение взятки.