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Происшествия

Против жены и сына осужденного за взятки бывшего вице-мэра Барнаула завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении супруги и сына осужденного за взятки бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Они подозреваются по ч.1, ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия).

На оглашении приговора Сергею Демину.
На оглашении приговора Сергею Демину.
Скриншот видео телеканала "Толк" / tolknews.ru

Члены семьи Демина высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью. В СК расценивают это как неуважение к суду.

Проводятся следственные действия, в том числе назначены судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего.

Как ранее сообщалось, Ольга Демина и ее сын устроили скандал, матерными словами обвиняя судью и прокурора в некомпетентности. Это попало на видео, снятое журналистами телеканала «Толк».

Сергея Демина приговорили к 9 годам и оштрафовали на 15 млн рублей за получение взятки.

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