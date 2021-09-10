Бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина приговорили к 9 годам и оштрафовали на 15 млн рублей

Бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина приговорили к 9 годам в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Алтайского края.

Сергей Демин, заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям.

Напомним, Демина задержали в марте 2020 года после получения части взятки в размере 3,6 млн рублей.

В октябре уголовное дело передали в суд, бывшего чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

«Железнодорожный районный суд Барнаула Алтайского края вынес приговор <…> Демин осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима <…> Приговор суда не вступил в законную силу», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, Демину назначили штраф в размере 15,1 млн рублей, а также на 4 года запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления.

Сергей Демин провел выездное совещание на месте строительства детского сада № 274 ( октябрь 2019 года). barnaul.org.

Суд установил, что в 2019 году знакомый чиновника Александр Канаков оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстроя», принадлежащего администрации Барнаула.

После назначения Канакова на должность, Демин с товарищем потребовали 15 млн рублей у одного из застройщиков, возводящего многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстроя».

За эти миллионы застройщику пообещали не создавать проблем, чтобы он смог беспрепятственно завершить строительство дома.

Напомним, экс-глава «Барнаулкапстроя» Канаков в ноябре 2020 года получил 4 года строгого режима.