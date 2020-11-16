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Экс-глава «Барнаулкапстроя» получил 4 года строгого режима

Суд вынес приговор бывшему руководителю строительной компании «Барнаулкапстрой» Александру Канакову по громкому делу о взятке. Он получил реальный срок и крупный штраф, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Александр Канаков, директор компании "Барнаулкапстрой". Круглый стол "Город в городе". Белокуриха 2019.
Александр Канаков, директор компании "Барнаулкапстрой". Круглый стол "Город в городе". Белокуриха 2019.
Анна Зайкова.

Канаков признал вину. На его имущество наложили арест на общую сумму более 13 млн рублей.

Суд приговорил бизнесмена к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн рублей, а также ему запрещено в течение 5 лет занимать определенные должности.

Александра Канакова взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Сергея Демина по обвинению в получении взятки еще рассматривается в суде.

Напомним, Сергей Демин и Александр Канаков получили от директора компании «СК Стройпанорама» часть взятки в размере 3,6 млн рублей из числа ранее оговоренной суммы — 15 млн рублей.

Деньги перечислили в июле — сентябре 2019 года на подконтрольные им счета.

Александр Канаков, директор компании &quot;Барнаулкапстрой&quot;. Круглый стол &quot;Город в городе&quot;. Белокуриха 2019.
Александр Канаков, директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019.
Анна Зайкова.

Вознаграждение предназначалось за приемку выполненных работ по договору строительства многоквартирного дома, а также за «осуществление предпринимательской деятельности с максимальной коммерческой выгодой».

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Строительная компания «Барнаулкапстрой» существует более 60 лет. Принадлежит администрации Барнаула.

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