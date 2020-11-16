Экс-глава «Барнаулкапстроя» получил 4 года строгого режима

Канаков признал вину. На его имущество наложили арест на общую сумму более 13 млн рублей.
Суд приговорил бизнесмена к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн рублей, а также ему запрещено в течение 5 лет занимать определенные должности.
Александра Канакова взяли под стражу в зале суда.
Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Сергея Демина по обвинению в получении взятки еще рассматривается в суде.
Напомним, Сергей Демин и Александр Канаков получили от директора компании «СК Стройпанорама» часть взятки в размере 3,6 млн рублей из числа ранее оговоренной суммы — 15 млн рублей.
Деньги перечислили в июле — сентябре 2019 года на подконтрольные им счета.
Вознаграждение предназначалось за приемку выполненных работ по договору строительства многоквартирного дома, а также за «осуществление предпринимательской деятельности с максимальной коммерческой выгодой».
Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Строительная компания «Барнаулкапстрой» существует более 60 лет. Принадлежит администрации Барнаула.