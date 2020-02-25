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Происшествия

Гендиректора «Барнаулкапстроя» арестовали за взятку в 3 млн рублей. Оперативная съемка

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александра Канакова.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года гендиректор строительной компании получил лично от директора одного из предприятий вознаграждение в размере около 3 млн рублей. Деньги предназначались за дачу указаний подчиненным сотрудникам о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ обществом по договору подряда и строительства.

Взятку предприниматель перечислил на подконтрольный подозреваемому банковский счет.

10 февраля следователи и оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

По ходатайству следователя в отношении директора АО «Барнаулкапстроя» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

О компании

Строительная компания «Барнаулкапстрой» существует более 60 лет. Принадлежит администрации Барнаула.

Это крупный застройщик Барнаула, специализирующийся на выполнении муниципальных заказов по строительству жилья, школ, детских садов, спортивных сооружений и других социально значимых объектов. В приоритетах компании «БКС» — строительство жилья эконом-класса и важных для города объектов.

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