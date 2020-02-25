Гендиректора «Барнаулкапстроя» арестовали за взятку в 3 млн рублей. Оперативная съемка

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года гендиректор строительной компании получил лично от директора одного из предприятий вознаграждение в размере около 3 млн рублей. Деньги предназначались за дачу указаний подчиненным сотрудникам о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ обществом по договору подряда и строительства.
Взятку предприниматель перечислил на подконтрольный подозреваемому банковский счет.
10 февраля следователи и оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, говорится в сообщении СКР.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).
По ходатайству следователя в отношении директора АО «Барнаулкапстроя» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
О компании
Строительная компания «Барнаулкапстрой» существует более 60 лет. Принадлежит администрации Барнаула.
Это крупный застройщик Барнаула, специализирующийся на выполнении муниципальных заказов по строительству жилья, школ, детских садов, спортивных сооружений и других социально значимых объектов. В приоритетах компании «БКС» — строительство жилья эконом-класса и важных для города объектов.