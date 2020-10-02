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Жизнь

Громкое уголовное дело вице-мэра Барнаула передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина, которого обвиняют в получении особо крупной взятки.

Сергей Демин.
Сергей Демин.
barnaul.org

Материалы дела передали на рассмотрение в Железнодорожный районный суд, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина Александр Канаков оплатил ему отпуск в Испании (курорт Пуэрто де Сантьяго) за помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстрой» (100% акций принадлежат администрации города).

После назначения на должность, Демин и Канаков потребовали у директора фирмы, возводящей дом по заказу «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение.

«Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за своевременную приемку и оплату построенного дома», — отметили в прокуратуре.

После получения вице-мэром части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали оперативники УФСБ России по Алтайскому краю и заключили под стражу.

Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Алтайскому краю.

«В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму около 17 миллионов рублей», — добавили в следкоме.

Ранее в суд передали уголовное дело Александра Канакова. Он признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил.

Вице-мэр Сергей Демин вину не признает.

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