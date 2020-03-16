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16 марта 2°C

Стало известно, почему задержали вице-мэра Барнаула

Замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин подозревается в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

По версии следователей, в 2019 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой», Демин получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

Эти деньги предназначались за «общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации города».

Силовики нагрянули с визитом к вице-мэру Барнаула и задержали его
Происшествия

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. При их силовой поддержке следователи провели обыски по месту жительства и на рабочем месте чиновника.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следком возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании «Барнаулкапстрой» Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 млн рублей.

Строительная компания «Барнаулкапстрой» принадлежит администрации Барнаула.

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