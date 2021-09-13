Устроенный семьей бывшего вице-мэра Барнаула скандал в суде заинтересовал силовиков

В ФСБ изучат видео с оглашения приговора бывшему вице-мэру Барнаула по строительству Сергею Демину, пишет « Банкфакс ». Интерес силовиков вызвало поведение родных осужденного, которые позволили себе неуважение к суду.

Видео опубликовал «Толк». Супруга осужденного и его сын устроили скандал, обвиняя судью и прокурора в некомпетентности.

«Вы что творите?! На работу моих адвокатов насрали просто! Нельзя вам судьей быть! Нельзя! И прокурор такой же! В жопу себе засуньте карточку, которую забрали из больницы! Вы что творите-то? Невинного человека, *****, губите», — кричала Ольга Демина.

Также она употребляла слово «твари» и желала всем «сдохнуть».

Оскорбления продолжились и в комментариях к новости телеканала. Там Демина перешла на личности, переключившись на автора репортажа.

Сергея Демина приговорили к 9 годам и оштрафовали на 15 млн рублей за получение взятки.