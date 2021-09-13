13 сентября 13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Устроенный семьей бывшего вице-мэра Барнаула скандал в суде заинтересовал силовиков

В ФСБ изучат видео с оглашения приговора бывшему вице-мэру Барнаула по строительству Сергею Демину, пишет «Банкфакс». Интерес силовиков вызвало поведение родных осужденного, которые позволили себе неуважение к суду.

На оглашении приговора Сергею Демину.
На оглашении приговора Сергею Демину.
Скриншот видео телеканала "Толк" / tolknews.ru

Видео опубликовал «Толк». Супруга осужденного и его сын устроили скандал, обвиняя судью и прокурора в некомпетентности.

«Вы что творите?! На работу моих адвокатов насрали просто! Нельзя вам судьей быть! Нельзя! И прокурор такой же! В жопу себе засуньте карточку, которую забрали из больницы! Вы что творите-то? Невинного человека, *****, губите», — кричала Ольга Демина.

Также она употребляла слово «твари» и желала всем «сдохнуть».

Оскорбления продолжились и в комментариях к новости телеканала. Там Демина перешла на личности, переключившись на автора репортажа.

Сергея Демина приговорили к 9 годам и оштрафовали на 15 млн рублей за получение взятки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость