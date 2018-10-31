Выше ватерлинии: специалисты рассказали о повреждениях «Адмирала Кузнецова» при ЧП с доком

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений в результате инцидента с доком в Мурманске, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на заявление Минпромторга.

«Авианосец „Адмирал Кузнецов“ получил незначительные повреждения корпусных конструкций выше ватерлинии, не влияющие на обеспечение живучести корабля. Непотопляемость корабля обеспечена», — подчеркнули в ведомстве.

Причины произошедшего ЧП будут определены по результатам работы межведомственной комиссии из представителей Минпромторга России, Минобороны России и заинтересованных организаций.

Ночью 30 октября плавучий док (ПД) затонул при выходе из него во время нештатной ситуации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на АО «82 судоремонтный завод» (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск).

Во время инцидента упали два башенных крана. Тем не менее, авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на воду, сообщают в соцсетях сотрудники Центра судоремонта «Звездочка». Погружение прошло в нерасчетном режиме.

«Адмирал Кузнецов» в результате падения крана получил повреждения борта выше ватерлинии.

ПД-50

ПД-50 — крупнейший плавучий док в мире. Построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Именно там ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Петр Великий».

Что известно об авианосце

«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.

Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).