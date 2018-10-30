В сети появилось видео с места, где затонул плавучий док во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети, стало причиной погружения в воду плавучего дока (ПД) в Росляково Мурманской области, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», сообщает ТАСС. В сети появилось видео с места происшествия.

«Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску „Адмирала Кузнецова“ на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док», — сказал представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

Пользователи соцсетей интересуются: «Это уже не проблемы граждан, тут военным перепало. Интересно полетят головы в управлении энергией или нет?»

На месте происшествия работают спецслужбы.

В сети появилось видео с места ночного ЧП.

Погружение

Погружение плавдока прошло нештатно, в нерасчетном режиме. Тем не менее, авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на воду, сообщают в соцсетях сотрудники Центра судоремонта «Звездочка».

Матчасть корабля при нештатной ситуации не пострадала. Пострадавших среди работников «Звездочки» нет.

Сообщения очевидцев

Между тем в соцсетях очевидцы сообщают, что плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полностью затонул. Сначала ПД-50 затонул частично (башня, где находился личный состав ПД), а затем ушел под воду целиком: «Порвало его и машинная башня ушла».

В результате происшествия пострадали четверо рабочих, их госпитализировали.

У пострадавших — переохлаждение

Четверых пострадавших при затоплении плавучего дока в Росляково доставили в больницу. Все они получили переохлаждение, а один человек также получил травму брюшной полости, сообщил начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

«Троих пострадавших увезли в медсанчасть „Севрыба“, одного — в городскую больницу Мурманска. Один тяжелый, трое — средней тяжести», — сказал Рогалев.

Отключение электроэнергии

Ранее в Мурманске из-за погодных условий произошло несколько аварийных отключений электроснабжения. Причиной послужило налипание снега и образование наледи на проводах. Электроснабжение в городе осуществляется по резервной схеме. 29 октября в 17:54 произошло отключение электроснабжения в Росляково, свет в микрорайоне дали через час, сообщает «Мурманский вестник». Видимо, во время подключения и произошел скачок напряжения в электросети.

Буксировка авианосца

ЧП в Росляково произошло ночью 30 октября. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» буксируют на 35-й судоремонтный завод (СРЗ) в Росте.

По предварительной информации, авианосец не получил повреждений. Однако представитель «Звездочки» подчеркнул, что окончательные выводы о наличии повреждений на «Адмирале Кузнецове» сделают после осмотра корабля на 35-м судоремонтном заводе.

Сирийская кампания

Во время похода в Сирию в 2016 году, напомним, на «Адмирале Кузнецове» произошло два ЧП с истребителем МиГ-29К и Су-33. Самолеты во время участия в военной операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.

ПД-50

ПД-50 — крупнейший плавучий док в мире. Построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Именно там ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Петр Великий».

«Адмирал Кузнецов» в ПД-50. Ирина Васильева/Военный Осведомитель , vk.com/milinfolive

Что известно об авианосце

«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.

Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).