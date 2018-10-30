В сети появилось видео с места, где затонул плавучий док во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

«Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску „Адмирала Кузнецова“ на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док», — сказал представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.
Пользователи соцсетей интересуются: «Это уже не проблемы граждан, тут военным перепало. Интересно полетят головы в управлении энергией или нет?»
На месте происшествия работают спецслужбы.
В сети появилось видео с места ночного ЧП.
Погружение
Погружение плавдока прошло нештатно, в нерасчетном режиме. Тем не менее, авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на воду, сообщают в соцсетях сотрудники Центра судоремонта «Звездочка».
Матчасть корабля при нештатной ситуации не пострадала. Пострадавших среди работников «Звездочки» нет.
Сообщения очевидцев
Между тем в соцсетях очевидцы сообщают, что плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полностью затонул. Сначала ПД-50 затонул частично (башня, где находился личный состав ПД), а затем ушел под воду целиком: «Порвало его и машинная башня ушла».
В результате происшествия пострадали четверо рабочих, их госпитализировали.
У пострадавших — переохлаждение
Четверых пострадавших при затоплении плавучего дока в Росляково доставили в больницу. Все они получили переохлаждение, а один человек также получил травму брюшной полости, сообщил начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.
«Троих пострадавших увезли в медсанчасть „Севрыба“, одного — в городскую больницу Мурманска. Один тяжелый, трое — средней тяжести», — сказал Рогалев.
Отключение электроэнергии
Ранее в Мурманске из-за погодных условий произошло несколько аварийных отключений электроснабжения. Причиной послужило налипание снега и образование наледи на проводах. Электроснабжение в городе осуществляется по резервной схеме. 29 октября в 17:54 произошло отключение электроснабжения в Росляково, свет в микрорайоне дали через час, сообщает «Мурманский вестник». Видимо, во время подключения и произошел скачок напряжения в электросети.
Буксировка авианосца
ЧП в Росляково произошло ночью 30 октября. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» буксируют на 35-й судоремонтный завод (СРЗ) в Росте.
По предварительной информации, авианосец не получил повреждений. Однако представитель «Звездочки» подчеркнул, что окончательные выводы о наличии повреждений на «Адмирале Кузнецове» сделают после осмотра корабля на 35-м судоремонтном заводе.
Сирийская кампания
Во время похода в Сирию в 2016 году, напомним, на «Адмирале Кузнецове» произошло два ЧП с истребителем МиГ-29К и Су-33. Самолеты во время участия в военной операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.
ПД-50
ПД-50 — крупнейший плавучий док в мире. Построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.
Именно там ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Петр Великий».
Что известно об авианосце
«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.
Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.
Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).