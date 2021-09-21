Вышедшего на поклон актера отхлестала зрительница букетом цветов

Курьезный инцидент произошел после спектакля «Вишневый сад» в московском Театре на Таганке.

После того, как актеры вышли на поклон одна из зрительниц подошла к артисту Антону Анурову и несколько раз ударила его букетом цветов.

Некоторые зрители предположили, что напавшая на актера может быть его бывшей девушкой.

Однако сам артист рассказал, что видел девушку впервые и предположил, что дело было в его роли, так как в спектакле он играл отрицательного персонажа, заявил актер «Собеседнику».

«Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку. Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так», — предположил актер.

После инцидента в театре усилили охрану, пишет «Росбалт». По словам сотрудницы театра, девушка не смогла пояснить причину своего поступка.