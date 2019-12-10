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Происшествия

Освободившийся из тюрьмы барнаулец через месяц убил двух случайных знакомых

38-летний житель Барнаула обвиняется в убийстве двух человек. Мужчина познакомился с ними на улице и два дня они вместе распивали спиртное, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

В конце января барнаулец освободился из мест лишения свободы. Через месяц он познакомился на улице в районе поселка Новосиликатный с двумя 49-летними мужчинами. На протяжении двух дней они пили в их квартире. В один из дней между гостем и новыми знакомыми произошла ссора и хозяин выгнал его из дома.

Рецидивист же вернулся и стал избивать мужчин, нанеся одному из потерпевших более 40, второму — более 20 ударов руками и ногами, а также стулом по голове.

От полученных травм мужчины скончались на месте.

Мужчина частично признал себя виновным. Он сказал, что знакомые первыми стали его избивать, а он лишь оборонялся.

«Однако данная версия была опровергнута следователем собранными доказательствами, в том числе результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

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