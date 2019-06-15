«Вышли навстречу с топорами». Жители российского села после побоища с цыганами перекрыли федеральную трассу

Сотни жителей села Чемодановка в Пензенской области вышли на улицу и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал», сообщает местное издание «Пенза-Взгляд». Поводом для этого стала массовая драка сельчан с цыганами накануне.

Как передают региональные СМИ, в соцсетях жители писали, что 13 июня на пруд в Чемодановке «пришли цыгане и стали приставать к детям». В ответ люди пришли к пруду с ножами и топорами.

В конфликте принимали участие не менее 150 человек, — уточняет 1pnz.ru, ссылаясь на источники в силовых структурах. По сообщению ТАСС, в результате массовой драки пострадали пять человек, из них двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены 20 автомобилей.

14 июня, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». На автодорогу вышли сотни людей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ситуация находится на жестком контроле властей и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.