Высказывание губернатора о желании подтопленцев «качнуть права» возмутило пользователей сети

К главе региона обратилась женщина. Она поинтересовалась у политика, видел ли он дорогу, которая, судя по словам жительницы, соединяет город с другими населенными пунктами. «А если сейчас вода пойдет и ее размоет? Нам вертолеты будут присылать?», — спросила она.

Чиновник в ответ обратился к женщине: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть». После он сказал, что если дорогу размоет, то ее восстановят.

Когда один из местных жителей попытался задать губернатору вопрос, тот попытался его успокоить и предложил «поправить воротничок», пишет портал NGS24. «Спокойно. Спокойно. Я вам поправлю воротничок. Нормально. Все будет хорошо», — сказал Усс, после чего посмеялся.

«Хотелось бы, чтобы губернатор выполнил свои обязанности», «Ну, а чего с холопами разговаривать? Это же не барское дело… Кто они такие вообще? Пусть платят дань и дальше молчат», «Нельзя так с людьми! Вы же, товарищ губернатор, слуга народа, а не его хозяин!» — пишут комментаторы.

Однако нашлись те, кто отнесся к словам главы региона с пониманием: «Ситуация сложная, видимо у начальства нервы сдают, но держать себя в руках все равно надо. Люди потеряли почти все хозяйство», пишет ura.ru.

Режим ЧС

В Канске из-за паводка ввели режим ЧС. Из-за резкого повышения уровня воды в местной реке оказалось подтоплено более сотни дачных участков. Несколько десятков человек согласились на эвакуацию.