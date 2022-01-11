Высокопоставленный силовик объяснил взятки от «массажных» салонов нехваткой средств на работу полиции

Следственный комитет завершил расследование дела экс-начальника УМВД по Омску Евгения Быкова и руководителя отдела по исполнению административного законодательства Михаила Лебедева.

По версии следствия, в течение двух лет полковник полиции Быков получил через посредника — подполковника полиции Лебедева — от предпринимателя, владельца сети «массажных» салонов, взятки в общей сумме 6,45 млн рублей за общее покровительство.

Кроме того, Быков через Лебедева получил от другого предпринимателя, занимающегося реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции 480 тыс. рублей за общее покровительство

В салонах могли оказывать интимные услуги, пишет Тайга.инфо.

Экс-начальник городского УМВД Быков вину признал частично. Как уточнили в пресс-службе СК РФ по Омской области «Городу 55», Быков заявил, что «взял всего лишь 100 тыс. рублей, и это якобы была материальная помощь для нужд полиции».

Дело готовятся передать в суд.

Что произошло

Полицейских задержали в апреле 2021 года и отправили в СИЗО. Обоих уволили из органов. Лебедев полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и вышел из-под стражи.

У Быкова арестовали две машины и жилье на 8 млн рублей, у Лебедева — дом и землю на 3,3 млн.

Ранее сибирских полицейских поймали на взятках гречкой, водкой и лапшой.