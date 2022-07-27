28 июля
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Происшествия

Выстрелили в глаз 10-летней россиянке из игрушечного пистолета

10-летняя девочка поступила в офтальмологическое отделение клинической больницы Самары с тупой травмой глаза.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Девочка получила ранение металлической пулей от игрушечного пистолета во время игры на улице, сообщается в Telegram-канале Минздрава Самарской области.

Глаз сильно отек, девочке потребовалась госпитализация. Медикам зрение удалось полностью сохранить.

Школьнице придется на месяц отказаться от подвижных игр во дворе, ей рекомендовано соблюдать зрительный покой, указывает Газета.Ru.

Медики напомнили — при подобных травмах важны первые часы, не стоит пытаться лечить их дома самостоятельно прикладывая компрессы, это может усугубить ситуацию и грозит потерей зрения.

Ранее как узнать о болезни по глазам, рассказала врач.

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