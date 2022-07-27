Выстрелили в глаз 10-летней россиянке из игрушечного пистолета

10-летняя девочка поступила в офтальмологическое отделение клинической больницы Самары с тупой травмой глаза.

Девочка получила ранение металлической пулей от игрушечного пистолета во время игры на улице, сообщается в Telegram-канале Минздрава Самарской области.

Глаз сильно отек, девочке потребовалась госпитализация. Медикам зрение удалось полностью сохранить.

Школьнице придется на месяц отказаться от подвижных игр во дворе, ей рекомендовано соблюдать зрительный покой, указывает Газета.Ru.

Медики напомнили — при подобных травмах важны первые часы, не стоит пытаться лечить их дома самостоятельно прикладывая компрессы, это может усугубить ситуацию и грозит потерей зрения.

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