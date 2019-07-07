Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Виталий Мутко насчитал колоссальный ущерб Иркутской области от наводнения

Вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий в правительстве за строительство, заявил, что ремонт разрушенных паводком объектов в Иркутской области и строительство новых потребует огромных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Эвакуация населения в Иркутской области.
Эвакуация населения в Иркутской области.
38.mchs.gov.ru

По подсчетам федерального правительства, на восстановление объектов после ЧП потребуется около 28 млрд рублей. Мутко отметил, что только на социальную инфраструктуру придется направить около 8,5 млрд.

В самом регионе ущерб считают более масштабным. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на ликвидацию последствий наводнения необходимо более 31 млрд рублей.

Он добавил, что капитальный ремонт многоквартирных домов обойдется в 400 млн рублей, а восстановление объектов — в 12,6 млрд рублей.

Что произошло в Иркутской области?

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов.

Зона подтопления в Иркутской области.
Зона подтопления в Иркутской области.
vk.com/mchs__russia

По последним данным, погибли 22 человека. в результате стихийного бедствия в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое, пишет Lenta.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость