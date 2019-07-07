Виталий Мутко насчитал колоссальный ущерб Иркутской области от наводнения

По подсчетам федерального правительства, на восстановление объектов после ЧП потребуется около 28 млрд рублей. Мутко отметил, что только на социальную инфраструктуру придется направить около 8,5 млрд.
В самом регионе ущерб считают более масштабным. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на ликвидацию последствий наводнения необходимо более 31 млрд рублей.
Он добавил, что капитальный ремонт многоквартирных домов обойдется в 400 млн рублей, а восстановление объектов — в 12,6 млрд рублей.
Что произошло в Иркутской области?
Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов.
По последним данным, погибли 22 человека. в результате стихийного бедствия в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое, пишет Lenta.ru.