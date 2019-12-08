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Происшествия

Вице-губернатор Тамбовской области выпал из окна и погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, выпал из окна и скончался от полученных травм.

Следователь СУ СКР.
Следователь СУ СКР.
Анна Зайкова

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Глеб Чулков упал из окна квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие.

Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку по факту смерти Чулкова.

Чулкова задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок», который является государственной собственностью. Суд поместил его под домашний арест.

Чулков возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году его назначили на должность заместителя главы администрации области.

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