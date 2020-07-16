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Вице-мэра Томска, отвечающего за безопасность, задержали по делу о крупной взятке

Силовики задержали бывшего высокопоставленного полицейского, заместителя мэра Томска Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

«Суриков задержан по подозрению в совершении преступления по признакам получения взятки в крупном размере», — рассказал собеседник агентства.

Какие-то конкретные причины пока не сообщаются. Правоохранительные органы также не комментируют задержание.

До чиновничества Суриков работал сотрудником уголовного розыска в Томске, возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью. В 2014 году его назначили на пост руководителя управления МВД по Томску.

В 2016 году он стал заместителем мэра Томска по безопасности, а в ноябре 2018 года — заместителем мэра Томска по безопасности и управлению делами.

Ранее в Алтайском крае задержали мэра Славгорода — убегал от силовиков и разбрасывал деньги. Он так же работал в структурах МВД до того, как начал управлять городом.

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