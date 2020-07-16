Вице-мэра Томска, отвечающего за безопасность, задержали по делу о крупной взятке

«Суриков задержан по подозрению в совершении преступления по признакам получения взятки в крупном размере», — рассказал собеседник агентства.

Какие-то конкретные причины пока не сообщаются. Правоохранительные органы также не комментируют задержание.

До чиновничества Суриков работал сотрудником уголовного розыска в Томске, возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью. В 2014 году его назначили на пост руководителя управления МВД по Томску.

В 2016 году он стал заместителем мэра Томска по безопасности, а в ноябре 2018 года — заместителем мэра Томска по безопасности и управлению делами.

Ранее в Алтайском крае задержали мэра Славгорода — убегал от силовиков и разбрасывал деньги. Он так же работал в структурах МВД до того, как начал управлять городом.