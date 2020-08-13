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Происшествия

Вице-мисс «Чита-2019» погибла во время поиска лучшего ракурса на нелегальных мотогонках

В Чите во время мотогонок погибла вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019», спортсменка Татьяна Дербина, сообщает «Чита.Ру».

Татьяна Дербина, вице-мисс конкурса красоты "Чита-2019".
Татьяна Дербина, вице-мисс конкурса красоты "Чита-2019".
instagram.com/tatiana.derbina.

Татьяна погибла во время нелегальной гонки мотоциклистов, сообщают на странице «Читинской государственной заводской конюшни», где девушка занималась конным спортом.

«Ей было всего 24 года. Она очень любила лошадей, конный спорт. Окончив Хреновскую школу наездников в Воронеже, Таня вернулась в Читу. Неоднократная победительница многих чемпионатов и соревнований. Она любила спорт вообще… освоила несколько фитнес-дисциплин, стала фитнес-тренером. Она любила дороги, машины, движение», — говорится в сообщении.

Девушка принимала участие в чемпионате по бодибилдингу в Забайкальском крае, а также в конкурсах Мисс Чита — 2018 и Мисс Чита — 2019.

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Как сообщает издание со ссылкой на очевидца, девушка снимала заезды и захотела сделать красивое фото или видео.

«Там проходили гонки, девушка снимала заезды. Во время одного из них она попыталась выбежать на дорогу, чтобы найти лучший ракурс, и один из водителей ее зацепил», — пояснил очевидец происшествия.

Знакомая погибшей отметила, что Татьяна регулярно снимала гонки. В местной ГИБДД информация о гонке отсутствует, отмечает издание.

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