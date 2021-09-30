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Происшествия

Вице-президент Сбербанка проходит по делу о мошенничестве

В Сбербанке отрицают, что следственные действия связаны с деятельностью вице-президента компании Марины Раковой в банке, сообщает ТАСС.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Следователи допросили бывшую замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову.

Она стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Возможно, что дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения России.

Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года. Из ведомства она уволилась по собственному желанию. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назначил ее вице-президентом.

В Сбербанке Ракова курирует работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

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