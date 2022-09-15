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Происшествия

Выявили причины трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погибли 51 человек

Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. ЧП произошло в ноябре 2021 года, погибли 51 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шахта
Шахта
ССО

По итогам расследования, длившегося 11 месяцев, выделили три основных технических причины:

«Загазованность лавы вследствие отсутствия необходимого количества воздуха. Работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере. Аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы», — рассказали эксперты Ростехнадзора.

Нарушения нашли в организации. Это системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности и игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов.

Также во время аварии люди могли осуществлять производственные операции в загазованных горных выработках.

Материалы расследования направили в Следственный комитет РФ.

Напоминаем, что 25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» взорвалась метано-воздушная смесь. Погибли 51 человек и пять горноспасателей. Последнее тело подняли 13 декабря.

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