Выявлена угроза подтопления одному из Алтаев. Фото

Глава области посетил два горных района Восточно-Казахстанской области, в которых сохраняются риски паводков.

Из-за дождей есть вероятность наполнения малых рек в районе Алтай, указывает МЧС Республики Казахстан. Село Богатырево уже начало подтапливать.

Накануне президенты России и Казахстана Путин и Токаев обсудили ситуацию по телефону. Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ЧП как самое масштабное стихийное бедствие за последние 80 лет.

Объявлен режим ЧС в 10 областях Казахстана.

Об Алтае

Восточно-Казахстанская область граничит на западе с Абайской областью Казахстана; на юго-востоке — с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая; на северо-востоке — с Алтайским краем и Республикой Алтай РФ.

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