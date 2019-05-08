Выжившие при сходе лавины на Алтае девушки отправились на поиски товарищей

Наталья Антонова и Екатерина Полянская, которые выжили при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте, отправились на место трагедии вместе со спасателями, сообщает НТВ. Туда вылетели два вертолета с кинологами. Пропавших туристов официально еще не признали погибшими.

Врачи оценивают состояние девушек как стабильное, но одной из них требуется помощь психолога.

В Республике Алтай создали оперативный штаб, который контролирует поисковую операцию. Также на помощь алтайским спасателям вылетел вертолет из Абакана, добавляет ТАСС.

«Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов», — прокомментировал врио главы Республики Алтая Олег Хорохордин.

Горный хребет. facebook.com/Anatoly.Lokot

Что известно об участниках группы?

Группа туристов была опытной, пишет НГС.

Руководителем группы — Николай Симонов — альпинист со стажем, мастер спорта международного класса. Более 15 лет регулярно ходил по различным маршрутам Алтая и вел блог с фотоотчетами из путешествий, в том числе и с Южно-Чуйского хребта.

Юлия Воробьёва и Игорь Блинов — чемпионы России по спортивному туризму.

Валерия Одаренко — главный редактор новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс».

Дмитрий Шарифулин — бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Сергей Науменко — доктор медицинских наук, профессиональный альпинист, не раз покорявший семитысячники. В прошлом году он издал учебное пособие «Горная болезнь» для студентов НГУ.

Иван Фоканов — жил в Академгородке и, по неподтвержденным данным, работал в компании, которая занималась техническими разработками беспилотных летательных аппаратов.

Екатерина Полянская и Наталья Антонова — опытные спортсмены. Полянская прошла более 10 походов, Антонова — минимум четыре, один из которых 4-й категории сложности.

Как шли туристы

Они вышли из села Кош-Агач, прошли по реке Талдура до перевала Мохро-Оюк, затем пересекли перевал 60 лет ВЛКСМ, после чего дошли до склонов горы Металлург.

Маршрут в Facebook опубликовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Перед походом группа официально зарегистрировалась в местном подразделении МЧС.

Как стало известно о трагедии

Группа туристов попала под лавину 6 мая. Выжившие девушки 8 мая добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Ранее сообщить о происшествии они не могли, потому что не было связи.

«Сегодня поехала машина забирать другую группу, и две девчонки спустились. Они сказали, что 6-го числа лавина на них обвалилась. И они пешком шли два дня», — объяснил работник гостиницы, в котором останавливались туристы.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.

В МЧС сообщили, что в круглосуточном режиме начал работать телефон доверия. Спасатели обещают сообщать родственникам информацию о поисковых работах в Кош-Агачском районе, а также предоставить психологическую поддержку.