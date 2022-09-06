6 сентября
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Происшествия

Выживший гид из Барнаула рассказал, как погибли туристы на Ключевском вулкане

Барнаульский гид Иван Алабугин рассказал, что произошло во время восхождения на Ключевский вулкан, и как погибли девять человек. об этом пишет телеграм-канал Baza.

Вулкан Ключевской.
Вулкан Ключевской.
kscnet.ru

На высоте 4 тыс. метров двум участникам восхождения Анастасии Усачевой и Роману Аверину стало плохо. Один из гидов Иван Алабугин, повел вниз, на высоту 3300 метров. Остальные участники продолжили покорять вершину со вторым гидом.

Когда первая группа уже была внизу, Ивану по рации сообщили, что на высоте 4 тыс. метров сорвались люди. Он отправил им помогать: взял с собой спальные мешки и палатку. Анастасия и Роман ждали на высоте 3300 метров.

До места падения группы Иван добрался через несколько часов. Он разбил лагерь, оказал первую помощь пострадавшим. Но три человека к тому момент уже погибли, через несколько дней умерли еще шесть. Все это время Иван находился там. В итоге, когда умер последний пострадавший, включая второго гида, Иван отправился вниз к домику, где его ждали Анастасия и Роман.

Что стало причиной падения — до сих пор не известно.

Напомним, что о гибели группы туристов из 12 человек стало известно 3 сентября.

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