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Происшествия

Выживший при вертолетной катастрофе рассказал, как ему удалось спастись

Один из пассажиров вертолета Ми-8, затонувшего в Курильском озере на Камчатке при неудачной попытке приземления, поделился в голосовом сообщении издания Baza, как ему удалось выжить после крушения.

Водоем. Озеро.
Водоем. Озеро.
СС0

Так, по словам Георгия Кованцева, группа туристов состояла из двух частей — шестеро москвичей и шестеро петербуржцев.

Экскурсионный маршрут был большим, а Курильское озеро в Кроноцком заповеднике должно было стать промежуточной остановкой.

Когда вертолет начал снижение, все было штатно и о неполадках никто не сообщал. Тем не менее, пассажир заметил, что туман был очень густым и плотным, «в виде молока», пишет Lenta.ru.

«В конце концов оно кончилось ударом об воду. После чего пошел крен на нос и мгновенно затопило борт. Я увидел щель в задней рампе размером с ладонь. Она, видно, при ударе раскрылась. Я просунул туда ладонь, а потом все остальное, она открылась с помощью воды. И таким образом все, кто в хвосте сидели, выплыли. Их было ровно половина. Восемь человек», — вспоминает Кованцев.

Для того, чтобы выплыть, ему понадобилось сделать очень много грибков и в результате через 30−40 секунд он оказался на поверхности воды.

На тот момент, по его словам, вертолет уже был достаточно глубоко, пассажиры потеряли время, пытаясь открыть дверь изнутри.

Причиной падения вертолета Ми-8, перевозившего туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, на Камчатке могла стать ошибка экипажа, передает ТАСС.

«Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от метра до 10 метров», — добавили в правоохранительных органах.

Двое пострадавших в результате крушения находятся в тяжелом состоянии в реанимации Петропавловска-Камчатского.

12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» ударился о воду и затонул в Курильском озере Кроноцкого заповедника после неудачной попытки приземления.

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который находится под следствием по делу об убийстве по неосторожности, является совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит упавший на Камчатке вертолет Ми-8, передает РИА Новости.

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