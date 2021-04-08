Владелец алтайской сети мясных магазинов подвергся массированной атаке мошенников

Очередной жертвой мошенников стал владелец крупной алтайской сети по продаже мяса и мясных продуктов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Причем неизвестные преступники выбрали в данном случае «родственную схему» изъятия крупной суммы денег.

Владелец мясной сети в один день подал сразу три заявления в полицию. Выяснилось, что злоумышленники прозвонили сразу три торговые точки в разных частях Барнаула.

Схема мошенничества была такой. С разницей в несколько часов неизвестные лица позвонили в торговые точки и под различными предлогами вынудили сотрудников перечислить часть выручки на сторонние счета.

В первом случае мошенница под видом якобы жены директора позвонила и попросила продавца перевести деньги из кассы на продиктованный номер карты.

Другая сотрудница скинула выручку для оплаты нового оборудования, а третья — на установку электронного табло.

Сумма ущерба составила более 65 тыс. рублей. По данным фактам открыты уголовные дела.