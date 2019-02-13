Владелец автомобиля поймал двух алтайских подростков во время угона

По данным следствия, в конце января 2019 года вечером во время прогулки по селу один из подростков предложил своему другу угнать автомобиль и доехать на нем до Славгорода. Молодые люди зашли во двор одного из домов, откуда выкатили автомобиль ВАЗ 21063. В это время владелец машины возвращался домой, увидел, что авто угоняют и задержал злоумышленников.

Следователи установили, что ранее несовершеннолетние уже привлекались к уголовной ответственности, в частности, за угон. В связи с этим следствие будет устанавливать причины и условия, способствующие совершению подростками противоправных действий.

В настоящее время проводят следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.