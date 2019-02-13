Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Владелец автомобиля поймал двух алтайских подростков во время угона

14-летние подростки из Немецкого национального района пытались угнать автомобиль, но их поймал владелец, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

По данным следствия, в конце января 2019 года вечером во время прогулки по селу один из подростков предложил своему другу угнать автомобиль и доехать на нем до Славгорода. Молодые люди зашли во двор одного из домов, откуда выкатили автомобиль ВАЗ 21063. В это время владелец машины возвращался домой, увидел, что авто угоняют и задержал злоумышленников.

Следователи установили, что ранее несовершеннолетние уже привлекались к уголовной ответственности, в частности, за угон. В связи с этим следствие будет устанавливать причины и условия, способствующие совершению подростками противоправных действий.

В настоящее время проводят следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость