Владельца автобуса, устроившего ДТП со смертями на алтайской трассе, оправдали

Алтайский краевой суд отменил приговор Косихинского районного суда, оправдавшего предпринимателя Александра Фаюстова, пассажирский автобус которого в январе 2017 года выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом и еще двумя автомобилями. В результате ДТП несколько человек погибли, многие получили травмы. Однако краевой суд направил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

«Люди вылетали через лобовое стекло»

Эта страшная авария произошла 4 января 2017 года на Чуйском тракте в районе поселка Украинский. «Пострадавших очень много, все в крови», «люди вылетали через лобовое автобуса аж на встречную полосу», — так описывали ее очевидцы.

Водитель пассажирского автобуса Higer выехал на встречку и столкнулся с сначала с «ЛАЗ», а затем в ДТП закрутило еще две машины — грузовую «ГАЗель» и Audi Q7. Погибли в той аварии два пассажира Higer’а и водитель «ЛАЗа», еще четверо людей получили тяжелые травмы, четверым нанесен вред здоровью средней тяжести, троим — легкий вред.

Сильно пострадал и водитель Higer’а: после травм, полученных в ДТП, он на какое-то время потерял память.

В Алтайском крае на трассе столкнулись два автобуса vk.com/barneos22

В чем обвиняли предпринимателя

Причины аварии изучали эксперты — и они пришли к выводу: водитель Higer’а переутомился. Когда он выехал на встречку, то не смог отреагировать, увидев едущие навстречу автомобили.

Между тем, по правилам, в автобусе должен был быть второй водитель. ОДнако сменщика у водителя Higer’а не было.

Следствие было уверено, что виноват в этом владелец фирмы-пассажироперевозчика предприниматель Александр Фаюстов. Это он систематически направлял в рейс сив пассажирские автобусы только одного водителя. Он знал, что водитель постоянно работает сверхурочно, устает, из-за чего его внимание и реакция снижается.

Именно Фаюстов, полагало следствие, не смог обеспечить безопасность пассажиров и создавал угрозу безопасности жизни и здоровья других людей. В итоге его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть более двух лиц). И дело ушло в суд.

В Алтайском крае на трассе столкнулись два автобуса. vk.com/barneos22

Оправдан , не виновен

На суде Александр Фаюстов заявил, что не виновен. Он отправлял автобус с двумя водителями. Переутомления водителя в день трагедии не было, ему предоставлялся отдых, в том числе недельный, до произошедшего ДТП.

В этот рейс готовы были ехать оба водителя, никто из них на здоровье не жаловался, сказал он. Оба водителя сначала прошли предрейсовый медосмотр, после чего проследовали на автовокзал, где передали диспетчеру путевые листы автобуса, выписанные на имя обоих. Однако там, на автовокзале, мужчины договорились, что поедет в рейс только один, а директору ничего не сказали.

Если бы знал, что второго водителя нет, прислал бы замену, сказал на суде Александр Фаюстов. Кроме того, предпримитесь утверждал, что причиной ДТП были погодные условия: гололед на трассе и боковой ветер. В итоге Косихинский райсуд в апреле 2019 года оправдал бизнесмена.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Краевой суд: приговор необоснованный

Но в краевом суде сочли, изучив ситуацию, сочли оправдательный приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. Во-первых, суд счел доказанным то, что Фаюстов знал, что автобусом управляет один водитель, сменщика у него не было. При этом «второй водитель», о котором говорил предприниматель, являлся механиком и не мог выезжать в качестве сменщика.

Во-вторых, водитель Higer’а, попавшего в ДТП, заявил, что Фаустов при приеме его на работу сказал, что в рейсы он будет ездить один. И с лета 2016 года он так один и ездил.

В-третьих, в суде допросили нескольких свидетелей (в том числе работников автовокзала), которые завили, что управлял этим автобусом всегда один водитель. Медработник сказала, что в январе 2017 года провела предрейсовый осмотр только одного человека.

Кроме того, в ходе поездки водитель Higer’а созванивался с «вторым водителем» (а по факту механиком) — если бы они ехали в одном автобусе, необходимости в этом явно не было.

По этим и другим основаниям 12 июля краевой суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Косихинский райсуд, но другому судье.