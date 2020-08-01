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Происшествия

Власти Алтайского края раскрыли детали смерти чиновника и его семьи

31 августа на туристической базе в номере нашли тело начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и его семьи. Начальник управления Евгений Нечепуренко рассказал «Пятому каналу» подробности.

Турбаза на Алтае.
Турбаза на Алтае.
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«Погиб наш сотрудник Иосиф Геннадьевич Кременских и вся его семья», — сообщил Нечепуренко.

По словам чиновника, Кременских находился в плановом двухнедельном отпуске. Он постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, но внезапно перестал отвечать на звонки.

«Сегодня мы узнали о такой трагедии», — подытожил Нечепуренко.

Нечепуренко подчеркнул, что о произошедшем незамедлительно проинформировали губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В данный момент он находится на связи с местным следственным управлением, пока следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Чиновник охарактеризовал погибшего, как приятного, надежного сотрудника, который всегда был готов выполнить поручение или просьбу коллег.

О трагедии стало известно 31 июля, когда сотрудники турбазы взломали двери одного из номеров и обнаружили четыре трупа.

Мужчина и 12-летняя девочка были совершенно голые на своих кроватях, мать была укрыта одеялом, а 16-летний подросток валялся в плавках на полу. Окна и двери номера были закрыты изнутри, сообщает LIFE со ссылкой на источник.

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