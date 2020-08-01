Власти Алтайского края раскрыли детали смерти чиновника и его семьи

«Погиб наш сотрудник Иосиф Геннадьевич Кременских и вся его семья», — сообщил Нечепуренко.
По словам чиновника, Кременских находился в плановом двухнедельном отпуске. Он постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, но внезапно перестал отвечать на звонки.
«Сегодня мы узнали о такой трагедии», — подытожил Нечепуренко.
Нечепуренко подчеркнул, что о произошедшем незамедлительно проинформировали губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В данный момент он находится на связи с местным следственным управлением, пока следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Чиновник охарактеризовал погибшего, как приятного, надежного сотрудника, который всегда был готов выполнить поручение или просьбу коллег.
О трагедии стало известно 31 июля, когда сотрудники турбазы взломали двери одного из номеров и обнаружили четыре трупа.
Мужчина и 12-летняя девочка были совершенно голые на своих кроватях, мать была укрыта одеялом, а 16-летний подросток валялся в плавках на полу. Окна и двери номера были закрыты изнутри, сообщает LIFE со ссылкой на источник.