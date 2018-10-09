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Власти Барнаула изучат записи с камер, чтобы найти вандалов, исписавших набережную

Представители мэрии выезжали к набережной Барнаулки, где неизвестные исписали стену. Специалисты оценивают ущерб, рассказали altapress.ru в администрации города.

Вандалы изрисовали стену.
Вандалы изрисовали стену.
vk.com/live_barnaul

Напомним, в центре стены на набережной Барнаулки 9 октября прохожие заметили оранжевое граффити, а рядом надписи и другой рисунок. В комментариях часть пользователей осуждает авторов такого творчества, другие же наоборот признают, что надпись сделана качественно.

Представители мэрии города сообщили, что уже изучают записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время ролик отправят СМИ, чтобы быстрее найти вандалов.

Altapress.ru писал, что в июле четверо 22-летних парней отломали тяжелые гранитные шары на мосту через Барнаулку. Выйти на след подозреваемых помогли записи с камер видеонаблюдения. Вскоре мэрия показала злоумышленников в ролике.

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