Власти Барнаула опровергли сообщение о обвале дамбы

Повреждение произошло из-за подмыва грунта в барнаульском селе.
В настоящее время место повреждения огорожено сигнальной лентой, установлены железобетонные блоки, пластиковые ограждения, знаки, запрещающие проезд автомобильного транспорта и проход пешеходов.
Также сообщили об альтернативных путях обхода к объектам, они расположены по ул. Сибирской и ул.Первомайской.
Власти отметили, что в настоящее время комитетом по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула ведется работа по расчету стоимости работ для восстановления повреждений.
Ранее altapress.ru публиковал фото с места происшествия.
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