Власти Италии объявили карантин по всей стране. Что это значит?

С 10 марта ограничения на передвижения начали действовать по всей Италии. Эту меру ввел премьер-министр Джузеппе Конте днем раньше из-за быстрого распространения эпидемии атипичной пневмонии , вызванной коронавирусом CoVid-2019, сообщает DW.

В Италии люди стоят в очереди, так как пускают не всех сразу.

Какие меры введены

Такие жесткие меры приходится вводить, несмотря на ограничения, уже введенные ранее в северных провинциях Италии. Вот какие ограничения введены.

Запрещены любые собрания как на открытом воздухе , так и в помещениях ( мера называется «Я остаюсь дома»).

так и в помещениях мера называется «Я остаюсь дома»). Рекомендовано выходить только за продуктами в магазин , по работе ( если работать из дома невозможно) или другим серьезным неотложным делам.

по работе если работать из дома невозможно) или другим серьезным неотложным делам. Школы и университеты останутся закрытыми до 3 апреля.

Премьер-министр Италии также извинился перед болельщиками, но сказал, что стадионы также будут закрыты. Закрыты также все горнолыжные курорты.

Меры вступают в силу 10 марта. «Да здравствует Италия, которая сопротивляется», — сказал еврокомиссар Паоло Джентилони после объявления новых правил, сообщает итальянский портал Rai.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти. Скан сюжета Rai. it

Как это выглядит

На практике ограничения выглядят так: магазины и рестораны работают ограниченное время — с 9:00 до 18:00. Аптеки — в обычном режиме, рассказал altapress.ru очевидец.

Во всех магазины люди должны стоять в очереди на расстоянии в метре-полутора метрах друг от друга, за этим следит охрана — людей просто не запускают магазин, если их больше. В маленькие магазины иногда запускают по двое человек — снаружи видны очереди

На въездах-выездах в города дежурит полиция или военные, за нарушение могут оштрафовать. А вот в больницах, как сообщают местные жители, не хватает коек.

Полеты в Италию отменяют многие авиакомпании, люди сдают билеты. Однако поезда ходят (по крайней мере ходили до 9 марта). Общественный транспорт работает и, как сказал Конти, будет работать и после 10 марта.

Сайты в Италии выходят с тревожными заголовками. Скан www.rai.it

Коронавирус разгулялся

Меры предприняты потому, что Италия лидирует в Европе по распространению легочного заболевания, вызываемого вирусом нового типа. По данным на 9 марта, заражение выявлено у 9172 человек, 463 скончались, 724 уже выздоровели — остальные еще болеют.

Власти Италии подчеркивают: умершие — в основном хрупкие пациенты с несколькими болезнями. Тем не менее, смертность в Италии от коронавирусной пневмонии считается высокой.

Карантинные меры вводят и в других странах. В столице Испании Мадриде и его окрестностях на две недели закрыли школы, университеты и детские сады. В Москве все, кто прибывает из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании и ряда других стран, обязаны подвергнуть себя самоизоляции дома.

Север Италии. Altapress.ru

Есть случаи, что за нарушение домашнего карантина людей штрафовали на 500 рублей.

Как пишет «Медуза», Уголовный кодекс предусматривает до пяти лет тюрьмы по статье 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» — если кто-то нарушил правила и тем самым по неосторожности вызвал смерть человека. То есть если заболевший коронавирусной инфекцией сбежал из карантина, кого-то заразил, а зараженный умер.

Напомним, в Алтайском крае работает «горячая линия», для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

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