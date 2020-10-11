Власти Камчатки выследили судно, отравлявшее океан опасными ядами

«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды», — цитирует слова Солодова РБК.
По словам главы региона, сброшенный объем был «очень незначительный» и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Однако он заверил, что по этому случаю судно «стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы».
Кто еще пострадал
Сообщения о загрязнении воды и массовой гибели представителей морской фауны на Камчатке начали поступать в конце сентября. Позже об изменении воды в Тихом океане сообщили местные серферы.
Они жаловались на симптомы отравления после купания и проблемы с глазами. Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов, получившие химические ожоги глаз, подали заявление в Следственный комитет и потребовали признать их потерпевшими.
СК завел два уголовных дела по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).