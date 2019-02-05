Власти Кубани купили сиротам жилье в бывших тюремных бараках

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко. Чиновник купил сиротам жилье в бывших бараках для заключенных, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Предварительно установлено, что администрация района через аукционы купила 9 квартир, потратив из бюджета свыше 9,4 млн рублей. Артющенко не стал проводить экспертизу жилья, а принял его в собственность, подписав акты приема-передачи. Глава района указал, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для проживания.

Следствие установило. что ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные, пишет znak.com. А по мнению эксперта, помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания.

Глава района подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следователи продолжают выяснять все нюансы совершенной муниципальной сделки. В СК не исключают, что жилье было приобретено по завышенной стоимости.