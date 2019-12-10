Власти рассказали подробности об обрушении балкона в Барнауле

Как рассказали в администрации, ЧП случилось около 21:00 из-за схода снега и льда с крыши. Дом признан аварийным в апреле 2016 года. Его планируется расселить в 2023—2024 годах.
Аварийные службы, специалисты управления по делам ГОЧС города, а также руководители администрации Ленинского района и комитета жилищно-коммунального хозяйства города выезжали на место происшествия.
Сообщается, что газовая труба не повредилась, остальные коммуникации также в порядке. «УК «Старый Барнаул» очистила крышу от остатков снега и льда.
В администрации города взяли ситуацию на контроль.
Жители дома в праве воспользоваться мерами поддержки: получать ежемесячные выплаты на оплату аренды или предоставления помещений маневренного фонда.
«В настоящее время за предоставлением помещений маневренного фонда, компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в комитет жители не обращались», — добавили чиновники.