Внедорожник опрокинулся на бок и протаранил дом в центре Барнаула. Подробности

ДТП произошло 28 марта в 9:50 утра на пр. Ленина в районе дома № 92, сообщает городская Госавтоинспекция.

49-летняя водительница «Тойоты Лэнд Крузер» при перестроении столкнулась с «Тойотой Камри Грация», за рулем которой находился 21-летний молодой человек.

От удара «Лэнд Крузер» отбросило на парковку, где внедорожник снес еще один автомобиль. Из-за этого «Лэнд Крузер» перевернулся на бок и протаранил стену жилого дома.

Водительница внедорожника получила несколько травм. Ей оказали медпомощь на месте, не госпитализировали.

Полиция ведет проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.

В ведомстве просят проявлять повышенную внимательность при перестроении из ряда в ряд и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.

Ранее два автомобиля разбились в жестком ночном ДТП в алтайском городе.