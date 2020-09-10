Внезапная смерть перед свадьбой: патологоанатом рассказал, почему умерла 23-летняя невеста

В дагестанском селе Мургук в день своей свадьбы умерла 23-летняя невеста, сообщает Telegram -канал Mash.

Перед свадьбой девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Родственники дали ей лекарство, после чего у нее резко упало давление.

Невесту успели доставить в больницу. Там она внезапно умерла — незадолго до приезда жениха.

Местные врачи диагностировали инсульт.

Комментарий эксперта

Причиной смерти невесты перед свадьбой в дагестанском селе Мургук могло стать неправильно подобранное успокоительное, которое ей дали из-за плохого самочувствия, сказал «МК» врач-патологоанатом Александр Эдигер.

«Самое большое зло — когда человек самостоятельно идет в аптеку, самостоятельно себе что-то выбирает и покупает», — подчеркнул специалист.

Но сейчас невозможно купить психотропное вещество, способное привести к мгновенной смерти.

Другой причиной смерти могла стать серьезная болезнь девушки, пишет Lenta.ru. В таком случае ее гибель не связана с тем препаратом, который она приняла незадолго до гибели.

Республиканский Следственный комитет по факту внезапной смерти девушки проводит проверку.