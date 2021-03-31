Внезапный визит росгвардейцев в банкомат помешал барнаульцу отдать все деньги мошенникам

Сотрудники Росгвардии в Барнауле пресекли мошеннические действия в отношении жителя краевой столицы, который пришел в банкомат, чтобы перевести свои деньги злоумышленникам.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, ночью в дежурную часть полиции пришло сообщение от сотрудника службы безопасности одного из банков, что в помещении для банкоматов гражданин осуществляет подозрительную операцию по переводу крупной суммы.

К офису банка направился ближайший экипаж группы задержания. Прибыв на место, силовики увидели мужчину, который переводил деньги с помощью банкомата.

Росгвардейцы предложили барнаульцу прервать операцию и объяснить, зачем он это делает ночью.

«Мужчина пояснил, что ему позвонили на мобильный телефон и, представившись работниками банка, предложили перевести денежные средства на указанный специальный счет, чтобы избежать сомнительного списания всей суммы. К сожалению, на момент прибытия сотрудников Росгвардии гражданин уже успел перевести злоумышленникам более 1,5 млн рублей», — добавляют в ведомстве.

Затем на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы МВД. Потерпевшего передали полицейским.